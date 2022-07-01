Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 января 2022 г.

posted by Максим Малахов on пт, 01/07/2022 - 15:20

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 996 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 211 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 604 940 человек, в том числе за сутки – 539 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 453 732, в том числе за последние сутки их проведено 4689.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 036 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 391 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 35 166

 

Конаковский район 7563

 

Ржев 5606

 

Калининский район 4523

 

Вышневолоцкий городской округ 3914

 

Торжок 3429

 

Кимры 2871

 

Кашинский городской округ 2318

 

Бежецкий район 2314

 

Бологовский район 2276

 

Осташковский городской округ 2088

 

Старицкий район 2082

 

Калязинский район 1980

 

Лихославльский район 1916

 

Нелидовский городской округ 1733

 

Максатихинский район 1471

 

Торопецкий район 1363

 

Западнодвинский муниципальный округ 1330

 

Оленинский муниципальный округ 1172

 

Рамешковский район 1141

 

Кувшиновский район 1131

 

Весьегонский муниципальный округ 1119

 

Торжокский район 1111

 

Зубцовский район 984

 

Андреапольский муниципальный округ 893

 

Селижаровский муниципальный округ 862

 

Ржевский район 849

 

Спировский район 788

 

Кесовогорский район 667

 

Краснохолмский муниципальный округ 637

 

Пеновский муниципальный округ 616

 

Сонковский район 605

 

ЗАТО Озёрный 587

 

Кимрский район 558

 

Бельский район 516

 

Сандовский муниципальный округ 508

 

Фировский район 494

 

Молоковский район 278

 

Лесной муниципальный округ 271

 

Жарковский район 272

 

Удомельский городской округ 34

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области