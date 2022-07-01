Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 996 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 211 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 604 940 человек, в том числе за сутки – 539 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 453 732, в том числе за последние сутки их проведено 4689.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 036 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 391 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 35 166
Конаковский район 7563
Ржев 5606
Калининский район 4523
Вышневолоцкий городской округ 3914
Торжок 3429
Кимры 2871
Кашинский городской округ 2318
Бежецкий район 2314
Бологовский район 2276
Осташковский городской округ 2088
Старицкий район 2082
Калязинский район 1980
Лихославльский район 1916
Нелидовский городской округ 1733
Максатихинский район 1471
Торопецкий район 1363
Западнодвинский муниципальный округ 1330
Оленинский муниципальный округ 1172
Рамешковский район 1141
Кувшиновский район 1131
Весьегонский муниципальный округ 1119
Торжокский район 1111
Зубцовский район 984
Андреапольский муниципальный округ 893
Селижаровский муниципальный округ 862
Ржевский район 849
Спировский район 788
Кесовогорский район 667
Краснохолмский муниципальный округ 637
Пеновский муниципальный округ 616
Сонковский район 605
ЗАТО Озёрный 587
Кимрский район 558
Бельский район 516
Сандовский муниципальный округ 508
Фировский район 494
Молоковский район 278
Лесной муниципальный округ 271
Жарковский район 272
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области