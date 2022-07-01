Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 996 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 211 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 604 940 человек, в том числе за сутки – 539 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 453 732, в том числе за последние сутки их проведено 4689.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 036 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 391 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 35 166

Конаковский район 7563

Ржев 5606

Калининский район 4523

Вышневолоцкий городской округ 3914

Торжок 3429

Кимры 2871

Кашинский городской округ 2318

Бежецкий район 2314

Бологовский район 2276

Осташковский городской округ 2088

Старицкий район 2082

Калязинский район 1980

Лихославльский район 1916

Нелидовский городской округ 1733

Максатихинский район 1471

Торопецкий район 1363

Западнодвинский муниципальный округ 1330

Оленинский муниципальный округ 1172

Рамешковский район 1141

Кувшиновский район 1131

Весьегонский муниципальный округ 1119

Торжокский район 1111

Зубцовский район 984

Андреапольский муниципальный округ 893

Селижаровский муниципальный округ 862

Ржевский район 849

Спировский район 788

Кесовогорский район 667

Краснохолмский муниципальный округ 637

Пеновский муниципальный округ 616

Сонковский район 605

ЗАТО Озёрный 587

Кимрский район 558

Бельский район 516

Сандовский муниципальный округ 508

Фировский район 494

Молоковский район 278

Лесной муниципальный округ 271

Жарковский район 272

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области