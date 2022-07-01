В районах Тверской области Рождество встретили праздничными мероприятиями и спортивными соревнованиями

В районах Тверской области в Рождественские дни проходят праздничные мероприятия и спортивные соревнования. В Бежецком мемориально-литературном музее провели семейную встречу «Новогодняя история».

Сотрудники музея рассказали, как отмечался Новый год на Руси, о рождественских поздравлениях, гаданиях, когда появилась первая рождественская елка, какими игрушками ее украшали и как изготавливали новогодние украшения. Также состоялся мастер-класс по изготовлению вязаных игрушек для елки.

В деревне Столипино Зубцовского района уже в 15-й раз прошли традиционные Рождественские лыжные гонки. В них приняли участие профессионалы и любители всех возрастов – от трех до 75 лет. Для юных участников проведен забег «Сладкая верста» до 1000 м, для старших – на 3 км и 5 км.

В этом году участниками гонок стали около 80 человек: жители Твери и Ржева, Старицкого и Зубцовского районов, Западной Двины, Волоколамска, Шаховской и Москвы. В рамках соревнований прошли чемпионат и первенство Тверской области по спортивному ориентированию на лыжах.

В спортивной школе города Бологое состоялся традиционный рождественский турнир по мини-футболу с участием пяти дворовых команд. А в Вышневолоцком городском округе организованы соревнования по скандинавской ходьбе и по плаванию среди жителей среднего и старшего возраста.

Пресс-служба Правительства Тверской области