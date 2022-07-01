В Тверской области продолжаются новогодние представления

Учреждения культуры Тверской области приглашают жителей и гостей Верхневолжья стать зрителям новогодних представлений и спектаклей.

В Театре юного зрителя в 11.00 и 13.00 пройдет спектакль «Бык, осел и звезда». В 15.00 ТЮЗ покажет представление «Однажды в деревне Дедов Морозов».

Посетить детский спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в 11.00 приглашает Тверской областной академический театр драмы. В этот же день состоится показ спектакля «Дядюшкин сон» в 18.30.

В театре кукол в 13.30 и 16.00 пройдет показ новогоднего представления «Здравствуй, Елка! Здравствуй, Новый Год!».

Труппа Тверской академической филармонии в 14.00 представит музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» по мотивам произведения Самуила Маршака. В 17.00 филармония представит проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 9».

Вышневолоцкий драмтеатр в новогодние праздники ставит спектакль «Вовка в тридевятом царстве». Его можно будет посмотреть в 11.00. Затем в 17.00 будет показан спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки».

ДК «Пролетарка» 7 января приглашает зрителей посетить «Снежный бал». Начало представления в 15.00.

Тверской цирк ждет зрителей на новогоднее шоу «Бурлеск». Увидеть представление можно будет в 11.00 15.00 и 19.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области