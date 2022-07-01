Игорь Руденя встречает Рождество Христово вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора в Твери

7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В храмах региона проходят праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя встречает Рождество вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери. Праздничное богослужение проводит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«Рождество дарит нам свет православной веры, отзывается в наших сердцах радостью и надеждой, обращает к вечным ценностям, ставшим нравственной опорой в формировании великой культуры и духовности нашего народа, развитии России», – отметил Игорь Руденя в поздравлении жителям региона с Рождеством Христовым.

На протяжении многих веков тверская земля хранит традиции православной веры. С Верхневолжьем связаны имена многих святых, на территории региона находятся древние храмы и монастыри, где хранятся частицы святых мощей и почитаемые иконы. Каждый год поклониться святыням приезжают паломники со всей страны.

Воскресенский кафедральный собор был возведен в 1913 году к 300-летию дома Романовых, освящен в 1916 году. В 1936 году храм был закрыт. Возвращен Тверской епархии Русской Православной Церкви и стал кафедральным собором в 1988 году.

Глава региона традиционно встречает Рождество в храмах Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя присутствовал на рождественском богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м – в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м – в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери, в 2020-м – в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая во Ржеве, в 2021 году – в Воскресенском кафедральном соборе Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области