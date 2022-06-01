Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 192 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 785 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 324 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 604 234 человека, в том числе за сутки – 461 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 449 043, в том числе за последние сутки их проведено 5 712.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 848 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 382 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 35 104

Конаковский район 7557

Ржев 5594

Калининский район 4516

Вышневолоцкий городской округ 3908

Торжок 3422

Кимры 2867

Кашинский городской округ 2314

Бежецкий район 2308

Бологовский район 2270

Осташковский городской округ 2084

Старицкий район 2081

Калязинский район 1977

Лихославльский район 1912

Нелидовский городской округ 1731

Максатихинский район 1466

Торопецкий район 1363

Западнодвинский муниципальный округ 1329

Оленинский муниципальный округ 1171

Рамешковский район 1136

Кувшиновский район 1127

Весьегонский муниципальный округ 1117

Торжокский район 1107

Зубцовский район 981

Андреапольский муниципальный округ 893

Селижаровский муниципальный округ 862

Ржевский район 846

Спировский район 785

Кесовогорский район 667

Краснохолмский муниципальный округ 633

Пеновский муниципальный округ 611

Сонковский район 604

ЗАТО Озёрный 584

Кимрский район 556

Бельский район 514

Сандовский муниципальный округ 506

Фировский район 493

Молоковский район 276

Лесной муниципальный округ 271

Жарковский район 271

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области