Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 192 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 785 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 324 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 604 234 человека, в том числе за сутки – 461 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 449 043, в том числе за последние сутки их проведено 5 712.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 848 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 382 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 35 104
Конаковский район 7557
Ржев 5594
Калининский район 4516
Вышневолоцкий городской округ 3908
Торжок 3422
Кимры 2867
Кашинский городской округ 2314
Бежецкий район 2308
Бологовский район 2270
Осташковский городской округ 2084
Старицкий район 2081
Калязинский район 1977
Лихославльский район 1912
Нелидовский городской округ 1731
Максатихинский район 1466
Торопецкий район 1363
Западнодвинский муниципальный округ 1329
Оленинский муниципальный округ 1171
Рамешковский район 1136
Кувшиновский район 1127
Весьегонский муниципальный округ 1117
Торжокский район 1107
Зубцовский район 981
Андреапольский муниципальный округ 893
Селижаровский муниципальный округ 862
Ржевский район 846
Спировский район 785
Кесовогорский район 667
Краснохолмский муниципальный округ 633
Пеновский муниципальный округ 611
Сонковский район 604
ЗАТО Озёрный 584
Кимрский район 556
Бельский район 514
Сандовский муниципальный округ 506
Фировский район 493
Молоковский район 276
Лесной муниципальный округ 271
Жарковский район 271
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области