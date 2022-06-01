В Твери пройдёт «Снежный бал»

7 января в 15.00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдёт «Снежный бал». В этом году мероприятие проводится уже в пятый раз. В нём примут участие представители клубных студий бальных танцев из Москвы, Твери, Лихославля, Конаково, Торжка, Ржева, Клина Московской области.

Пролетарский «Снежный бал» откроется карнавальным шествием. Также в программе танцы и игры, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, конкурс на лучший новогодний костюм, призы, подарки, новогодняя фотозона.

Организатор бала, которым является клуб бального танца «Овация» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», в этом году для участников мероприятия подготовил подарок – мастер-класс «Вальс цветов».

Мероприятие пройдёт с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области