Новогодние спектакли и представления ждут зрителей в учреждениях культуры Тверской области

6 января в учреждениях культуры Тверской области пройдут новогодние мероприятия. В их числе концерты, спектакли, представления и цирковые программы.

В Театре юного зрителя в 11.00 и 13.00 пройдет спектакль «Однажды в деревне Дедов Морозов». В 17.00 ТЮЗ покажет представление «Бык, осел и звезда», а в 19.00 для желающих проведут экскурсию по закулисью.

Посетить детский спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в 11.00 приглашает Тверской областной академический театр драмы. В этот же день для взрослых состоится показ спектакля «Вишневый сад» в 18.30.

В театре кукол в 11.00, 13.30 и 16.00 пройдет показ новогоднего представления «Здравствуй, Елка! Здравствуй, Новый Год!».

Труппа Тверской академической филармонии представит музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» по мотивам сказки Самуила Маршака. 6 января состоится два показа представления – в 11.00 и 14.00.

Традиционно в новогодние праздники филармония представит проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 9». На сцене выступят солисты, ансамбли, оркестры, которые исполнят композиции российской и зарубежной эстрады. Выступление можно будет посмотреть в 17:00.

На сцене Кимрского театра драмы и комедии 6 января в 11.00 и 14.00 пройдет новогодний спектакль «Главный Дед Мороз». В 18.00 будет показан спектакль «Клинический случай».

Вышневолоцкий драмтеатр в новогодние праздники ставит спектакль «Золушка». Его можно будет посмотреть в 11.00. Затем в 17.00 будет показан спектакль «За чем пойдешь, то и найдешь».

ДК «Пролетарка» 6 января приглашает зрителей посетить представление «Новогодний круиз» в 11.00. Действие будет происходить на Северном полюсе, а главными героями станут три друга пингвина.

Тверской цирк приглашает зрителей на новогоднее шоу «Бурлеск». Увидеть представление можно будет в 11.00 15.00 и 19.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области