Жители Тверской области продолжают активно проводить новогодние праздники

Спектакль о важности русских сказок, музыкальный концерт юных исполнителей, а также необычная игра в кёрлинг – эти и другие мероприятия прошли сегодня в муниципалитетах Тверской области. Жители Верхневолжья продолжают активно проводить время в период новогодних праздников.

В Удомельском центре культуры и досуга в рамках новогодних мероприятий состоялся показ спектакля-сказки «Баба Яга Версия2.2». Интерактивную музыкальную сказку пришли посмотреть дети вместе с родителями. Действие постановки происходило в сказочном лесу, где Леший, Кикимора, Кащей Бессмертный и Баба Яга со своими сестрами решают устроить свой современный Новый год. Основная идея спектакля – убедить детей не забывать старые сказки. По завершению представления маленькие зрители вышли на сцену и помогли открыть Книгу сказок.

Новогодний музыкальный праздник сегодня прошел и для воспитанников Старицкой детской школы искусств. Королева Зима вместе с Принцем Снежного царства и Принцессой Морозного государства стали зрителями концерта, в котором выступили ребята, а затем смогли испытать знания юных артистов в праздничной викторине. Сказочные герои оценили музыкальные таланты ребят и вручили им новогодние подарки со сладостями и билеты в киноконцертный зал «Старица» на премьерный показ мультфильма «Зверопой».

В преддверии Рождества сотрудники Жарковской детской библиотеки провели час духовности «Чудеса под Рождество». Читатели познакомились с историей праздника, народными традициями и обычаями. Самые маленькие любители книг смогли услышать рождественские песни, а также принять участие в викторинах и играх.

Для жителей Сандово традиционной игрой в новогодние праздники много лет остается кёрлинг. Сегодня педагоги Детской юношеской спортивной школы вновь порадовали детей и взрослых такой зимней забавой. Участниками стали шесть команд, которые соревновались в меткости отталкивания «камней». Ими стали игроки на ледянках, которых со старта катили по площадке, стараясь приблизить к центру. В конце игры все участники получили сладкие призы.

В Бежецке в рамках фестиваля «Жемчужный путь 2022» состоялись бои клуба исторической реконструкции «Городецко». Зрители смогли не только насладиться средневековыми состязаниями, но и приняли участие в костюмированных боях, а также проверили свою точность в стрельбе из лука.

Клуб «Городецко» существует в Бежецке более 10 лет и принимает участие не только в областных, но и во российских фестивалях. Участники сами шьют себе костюмы, изучают историю боя разных веков.



Пресс-служба Правительства Тверской области