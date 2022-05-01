Театр юного зрителя приглашает совершить сказочное новогоднее путешествие по разным странам

В сказочное путешествие по разным странам, их новогодним традициям и обычаям приглашает отправиться 5 января Тверской театр юного зрителя. Начало спектакля «Однажды в деревне Дедов Морозов» в 11.00 и 13.00.

Зрителей ждёт встреча с маленьким и большим Дедами Морозами, китайским мастером Лаоши, Тигром, французским Дедом Морозом Пэр Ноэль, китайским мифологическим существом Ниень, финскими гномами Йоулу Тонту.

В этот же день в 17.00 на сцене ТЮЗа будет показан спектакль «Бык, осёл и звезда», а в 19.00 зрители смогут совершить экскурсию по закулисью театра.

В Тверском театре кукол в 11.00, 13.30 и 16.00 - спектакль «Конёк-Горбунок».

5 января детский спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» в 11.00 представит Тверской областной академический театр драмы. В 18.30 взрослую публику в театре ждут на постановку «Энергичные люди».

В Тверской академической филармонии сегодня в 11.00 и 14.00 покажут музыкальную сказку «Двенадцать месяцев». В 17.00 на сцене филармонии – традиционный проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 9». На сцене выступят солисты, ансамбли, оркестры, которые исполнят композиции российской и зарубежной эстрады.

Кимрский театр драмы и комедии также порадует детей и взрослых. В 11.00 и 14.00 там пройдут показы спектакля «Новогодняя быль-небылица», в 18.00 – показ спектакля «Тартюф».

Вышневолоцкий областной драматический театр сегодня представляет спектакли «Золушка» (11.00) и «Примадонны» (17.00).

В «Новогодний круиз» в 11.00 приглашает отправиться Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка».

В 11:00 и 14:00 в Тверском областном Доме народного творчества юных жителей Верхневолжья вместе с родителями приглашают на программу «Новогодние сюрпризы». Это встреча ребят со сказочными персонажами, увлекательный квест «Новый год или следствие ведут колобки», спектакль «Колобок».

В Тверском государственном цирке в новогодние дни проходит цирковая программа «Бурлеск». Сегодня начало представлений в 11.00 и 15.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области