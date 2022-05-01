Свыше 28 тысяч человек посетили Ржевский филиал Музея Победы в 2021 году

В 2021 году свыше 28 тысяч человек посетили Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» в Тверской области. Музей становится все более популярным у жителей и гостей региона.

«В 2019 году мы приняли более 6 тысяч посетителей, в 2020-м, несмотря на пандемию, - свыше 17 тысяч. В 2021 году уже более 28 тысяч гостей побывали в «Ставке Сталина», – сказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

В филиале отметили, что за год количество экскурсий выросло почти в два раза – с 390 до 723.

В 2021 году в филиале прошли мероприятия, в том числе в рамках международной акций «Ночь Музеев». На регулярной основе проводятся экскурсии и уроки мужества для школьников, а также клубные часы «Герои – защитники Москвы». В уходящем году была открыта выставка работ члена Президиума Академии художеств России, народного художника России Л.Г. Юга «Непокоренный Ржев». Совместно с научной библиотекой им. А.Горького г. Твери были разработаны выставки «Вехи Победы газетной строкой» и «Освобождение. Калинин в декабре 1941 года».

Музей «Ставка Сталина» – филиал Музея Победы, который расположен в небольшом деревянном доме подо Ржевом, где Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Сейчас здесь представлена расширенная экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В музее быт военного времени сочетается с современными технологиями – на мониторах демонстрируется фильм, посвященный Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Правительства Тверской области