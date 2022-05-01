Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 461 заразившийся излечился от инфекции, за сутки – 163 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 844 человека, в том числе за сутки – 346 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 441 331, в том числе за последние сутки их проведено 5 797.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 656 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 382 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 35 033

Конаковский район 7539

Ржев 5583

Калининский район 4506

Вышневолоцкий городской округ 3900

Торжок 3412

Кимры 2865

Кашинский городской округ 2311

Бежецкий район 2304

Бологовский район 2263

Осташковский городской округ 2081

Старицкий район 2075

Калязинский район 1976

Лихославльский район 1910

Нелидовский городской округ 1727

Максатихинский район 1464

Торопецкий район 1363

Западнодвинский муниципальный округ 1329

Оленинский муниципальный округ 1168

Рамешковский район 1136

Кувшиновский район 1127

Весьегонский муниципальный округ 1115

Торжокский район 1105

Зубцовский район 980

Андреапольский муниципальный округ 890

Селижаровский муниципальный округ 861

Ржевский район 840

Спировский район 784

Кесовогорский район 666

Краснохолмский муниципальный округ 632

Пеновский муниципальный округ 609

Сонковский район 604

ЗАТО Озёрный 584

Кимрский район 553

Бельский район 513

Сандовский муниципальный округ 506

Фировский район 491

Молоковский район 276

Лесной муниципальный округ 271

Жарковский район 270

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области