Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 461 заразившийся излечился от инфекции, за сутки – 163 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 844 человека, в том числе за сутки – 346 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 441 331, в том числе за последние сутки их проведено 5 797.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 656 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 382 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 35 033
Конаковский район 7539
Ржев 5583
Калининский район 4506
Вышневолоцкий городской округ 3900
Торжок 3412
Кимры 2865
Кашинский городской округ 2311
Бежецкий район 2304
Бологовский район 2263
Осташковский городской округ 2081
Старицкий район 2075
Калязинский район 1976
Лихославльский район 1910
Нелидовский городской округ 1727
Максатихинский район 1464
Торопецкий район 1363
Западнодвинский муниципальный округ 1329
Оленинский муниципальный округ 1168
Рамешковский район 1136
Кувшиновский район 1127
Весьегонский муниципальный округ 1115
Торжокский район 1105
Зубцовский район 980
Андреапольский муниципальный округ 890
Селижаровский муниципальный округ 861
Ржевский район 840
Спировский район 784
Кесовогорский район 666
Краснохолмский муниципальный округ 632
Пеновский муниципальный округ 609
Сонковский район 604
ЗАТО Озёрный 584
Кимрский район 553
Бельский район 513
Сандовский муниципальный округ 506
Фировский район 491
Молоковский район 276
Лесной муниципальный округ 271
Жарковский район 270
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области