В посёлке Великооктябрьский Фировского района открыт современный кинозал

Во Дворце культуры посёлка Великооктябрьский Фировского района открыт современный киноконцертный зал «Созвездие». Модернизация зрительного зала учреждения стала возможной благодаря грантовой поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ.

Губернатор Игорь Руденя считает открытие досуговых учреждений на селе одним из важных условий комплексного развития территории Тверской области. В муниципалитетах Верхневолжья формируются современные культурные пространства.

Теперь жители Великооктябрьского на большом экране могут увидеть премьерные фильмы в высоком качестве.

Размер гранта на реализацию проекта составил 5 млн рублей. Были приобретены кресла в зрительный зал, цифровое оборудование. Современный киноэкран позволит смотреть фильмы и в 3D-формате. Для объемного звука закуплено и установлено оборудование DolbyDigital, а также система тифло комментирования.



Пресс-служба Правительства Тверской области