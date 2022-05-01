В посёлке Великооктябрьский Фировского района открыт современный кинозал

posted by Максим Малахов on ср, 01/05/2022 - 11:35

Во Дворце культуры посёлка Великооктябрьский Фировского района открыт современный киноконцертный зал «Созвездие». Модернизация зрительного зала учреждения стала возможной благодаря грантовой поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ.
Губернатор Игорь Руденя считает открытие досуговых учреждений на селе одним из важных условий комплексного развития территории Тверской области. В муниципалитетах Верхневолжья формируются современные культурные пространства.
Теперь жители Великооктябрьского на большом экране могут увидеть премьерные фильмы в высоком качестве.
Размер гранта на реализацию проекта составил 5 млн рублей. Были приобретены кресла в зрительный зал, цифровое оборудование. Современный киноэкран позволит смотреть фильмы и в 3D-формате. Для объемного звука закуплено и установлено оборудование DolbyDigital, а также система тифло комментирования.

Пресс-служба Правительства Тверской области