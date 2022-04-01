Конкурс лучших новогодних фотографов, вечер романса, Рождественский турнир по мини-футболу: в районах области продолжаются праздничные мероприятия

В Тверской области продолжаются мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года. В муниципалитетах Верхневолжья проходят спортивные соревнования, театральные постановки, мастер-классы. Так, в Бурашевском сельском поселении Калининского района подвели итоги конкурса новогодней фотографии «Зимние забавы». Он был организован в канун новогодних праздников и собрал большое количество участников. Авторы лучших работ смогли запечатлеть лучшие кадры уходящего года и сохранить незабываемые моменты Нового.

По итогам конкурса лучшими признаны фотографии Оксаны Поповой, Анны Чистяковой, Екатерины Патрикеевой, Светланы Кирилловой, а также Михаила Немыгина и семьи Душатиных.

Юные спортсмены Сонковского района приняли участие в соревнованиях по мини-футболу «Рождественский турнир». Свои матчи на поле спортивного зала «Лидер» сыграли команда из Бежецка «Юниор», а также команды Сонково «Юниор» и «Спартак». В результате состязаний победителями турнира признана сонковская команда «Юниор», второе место заняли ребята из бежецкого «Юниора», а третье место было присуждено сонковской команде «Спартак».

Также в рамках состязаний лучшим вратарем был признан Макар Елистратов (Сонково), лучшим защитником – Иван Носов (Бежецк), лучшим нападающим – Алексей Ануфриев (Сонково).

В Кувшиновской детской библиотеке сегодня чествовали лучших читателей, которые не только часто пользуются книгами, но и активно участвуют в жизни библиотеки – в конкурсах, викторинах и играх. Самыми читающими ребятами стали Варвара Вторякова, Мария Лебедева, Юлия Асхабова, Анна Руссу и Александр Викторов. Кроме того, в этот день среди первых десяти перерегистрировавшихся ребят прошла лотерея «Подарки от Деда Мороза». Затем всех желающие смогли пройти мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению елочной игрушки-символа наступившего года.

Жители Бежецка 4 января смогли погрузиться в удивительный мир музыки – в городском Доме культуры прошел Вечер русского романса «Эй, друг – гитара». Прозвучали известные песни XIX-XX веков, которым подпевал весь зал.

Также в Бежецкой центральной библиотеке им. В.Я. Шишкова прошел детский новогодний праздник. Ребята в ярких костюмах и платьях приняли участие в конкурсах, которые для них провел Дед Мороз со Снегурочкой, читали стихи, пели песни и танцевали.

А в Торопце проходят мастер-классы по эбру – технике рисования на воде. В кинотеатре «Звезда» в дни новогодних праздников перед утренними киносеансами все желающие могут научиться создавать необычные рисунки, которые невозможно повторить. Занятия проводит руководитель творческой студии «Рукоделкино» Торопецкого районного Дома культуры Мария Коноплева.

В новогодние праздники Старицкий Успенский монастырь посетил молодежный хор из храма в честь Илии Пророка из Москвы. Они не только осмотрели территорию святыни, но и приняли участие в богослужении, которое совершил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Паломники вместе с монастырским мужским хором исполнили богослужебные песнопения.

Активные выходные с пользой для здоровья проводят жители Удомли. Здесь открыты несколько крупных спортивных площадок для взрослых и детей.

Все выходные для горожан открыта лыжная база на улице Зеленой, где можно взять лыжи напрокат и проехать по одной из нескольких трасс протяженностью от 1 до 5 км. Для теннисистов, пловцов, любителей игровых видов спорта и единоборств в новогодние выходные работает спорткомплекс Калининской АЭС. Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/doc15975369_626689302 или по телефону: 8 (48255) 5-58-18. Также на территории комплекса до 9 января будет открыт каток с естественным льдом.

Пресс-служба Правительства Тверской области