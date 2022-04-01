Тверская лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей многодневную гонку «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева одержала победу в престижной многодневной гонке «Тур де Ски». Спортсменка стала лидером общего зачета сезона 2021-2022 и стала первой российской лыжницей, которая смогла завоевать этот титул. Ранее лучшим результатом для представительниц сборной России было 2-ое место общего зачета в 2019 и 2020 годах, также завоеванные Натальей Непряевой. Высокий спортивный результат отметил Губернатор Игорь Руденя.

«В борьбе с сильнейшими соперницами планеты Вы продемонстрировали отличную форму, высокое мастерство и несгибаемую волю к победе, вписали свое имя в историю мирового спорта как первая российская лыжница, выигравшая общий зачёт на «Тур де Ски». Это замечательный подарок для всех болельщиков нашей страны, и, конечно, родной для Вас Тверской области», - отметил Игорь Руденя в телеграмме, направленной спортсменке.

Всего в рамках многодневного состязания спортсменки соревновались в шести гонках, в которых Наталья Непряева завоевала три медали – две золотые и одну бронзовую. Сегодня состоялся финальный масс-старт на 10 километров свободным стилем в гору, в котором Наталья заняла 4 место с результатом 36 минут 13 секунд. Его хватило для победы в общем зачете тура.

Наталья Непряева - одна из самых успешных российских лыжниц, является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области