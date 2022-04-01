В Тверской областной картинной галерее представлена уникальная выставка оренбургских пуховых платков

Тверская областная картинная галерея приглашает жителей Верхневолжья посетить выставку «Оренбургский пуховый платок», которая познакомит желающих с одним из красивейших русских народных промыслов, известных с XVIII века. Экспозицию привез в Тверь Оренбургский областной музей изобразительных искусств.

Оренбургский пуховый платок – это теплый тяжелый платок шаль и тонкий ажурный платок «паутинка», которые создаются из уникального пуха коз местной породы. Более 200 лет платки создаются вручную – мастерицы на веретене прядут нить и на спицах вяжут платок.

Оренбургский областной музей изобразительных искусств обладает единственной в России коллекцией оренбургских пуховых платков. Порядка 20 лет сотрудники музея собирали в его фондах уникальную коллекцию произведений оренбургских вязальщиц.

На выставке помимо экспозиции Оренбургского музея будет представлена коллекцией авторских игрушек искусствоведа Ирины Бушухиной, образом для которых является коза. Также дополнят выставку коллекция костюмов «Пуховая краса» дизайнера Анны Советовой, в которой представлены героини известных литературных произведений – Анна Каренина, Снегурочка, Хозяйка Медной горы, Шамаханская царица и другие.

Выставку можно будет посетить до 13 февраля по адресу: улица Советская, д.5, корп. 3 – выставочный зал оранжереи Тверского императорского дворца.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4822) 34-62-43 или 34-31-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области