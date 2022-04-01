В Тверской области запустили навигатор по мерам поддержки для IT-компаний

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Министерство цифрового развития Тверской области запустило навигатор по мерам поддержки для IT-компаний. На сайте https://4822.digital/ помимо актуальных видов помощи предусмотрена форма обратной связи с Министерством для возможности получения дополнительных консультаций по возникающим вопросам.
Региональные меры поддержки IT-компаний являются стратегическим инструментом развития отрасли информационных технологий в Тверской области.
«IT-индустрия для нас является приоритетной», – неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.
Решение о создании специализированного сайта, где были бы представлены федеральные и региональные меры поддержки, было принято 27 ноября на встрече Министерства цифрового развития Тверской области и IT-сообщества Верхневолжья.
В регионе реализуется государственная программа Тверской области по цифровому развитию и информационным технологиям до 2027 года. Ее цель - создание инфраструктуры и ресурсов для ускоренного развития отрасли информационных технологий и связи.
Среди направлений кадрового блока программы - создание ресурсного центра для повышения квалификации учителей информатики, госслужащих, руководителей предприятий, мероприятия по популяризации IT- специальностей, развитию цифровой грамотности населения, открытие кафедр и лабораторий на базе высших и средне-специальных учебных заведений и другие.
Одной из базовых задач является развитие детского IT-творчества. В Тверской области уже созданы и успешно функционируют детский технопарк «Кванториум», центр цифрового образования «IT-куб» «Яндекс.Лицей». Программой предусмотрено тиражирование этих площадок в муниципалитетах региона.
В программу также включены мероприятия по раскрытию потенциала IT-предпринимателей, совершенствованию инфраструктуры, государственного управления на основе информационных технологий.
Также в программу входят показатели по увеличению процента покрытия сотовой связью автомобильных дорог федерального значения и обеспечению сотовой связью стандарта LTE населённых пунктов.
Пресс-служба Правительства Тверской области