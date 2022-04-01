Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 89 298 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 31 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 565 человек, в том числе за сутки – 408 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 437 543, в том числе за последние сутки их проведено 2 475.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 466 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 381 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 34 970

Конаковский район 7532

Ржев 5570

Калининский район 4495

Вышневолоцкий городской округ 3898

Торжок 3403

Кимры 2858

Кашинский городской округ 2304

Бежецкий район 2301

Бологовский район 2263

Осташковский городской округ 2080

Старицкий район 2070

Калязинский район 1968

Лихославльский район 1904

Нелидовский городской округ 1718

Максатихинский район 1457

Торопецкий район 1362

Западнодвинский муниципальный округ 1327

Оленинский муниципальный округ 1163

Рамешковский район 1136

Кувшиновский район 1126

Весьегонский муниципальный округ 1114

Торжокский район 1103

Зубцовский район 978

Андреапольский муниципальный округ 890

Селижаровский муниципальный округ 859

Ржевский район 838

Спировский район 784

Кесовогорский район 666

Краснохолмский муниципальный округ 629

Пеновский муниципальный округ 607

Сонковский район 604

ЗАТО Озёрный 583

Кимрский район 548

Бельский район 513

Сандовский муниципальный округ 506

Фировский район 490

Молоковский район 275

Лесной муниципальный округ 271

Жарковский район 269

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области