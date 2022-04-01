Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 89 298 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 31 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 565 человек, в том числе за сутки – 408 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 437 543, в том числе за последние сутки их проведено 2 475.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 466 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 381 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 34 970
Конаковский район 7532
Ржев 5570
Калининский район 4495
Вышневолоцкий городской округ 3898
Торжок 3403
Кимры 2858
Кашинский городской округ 2304
Бежецкий район 2301
Бологовский район 2263
Осташковский городской округ 2080
Старицкий район 2070
Калязинский район 1968
Лихославльский район 1904
Нелидовский городской округ 1718
Максатихинский район 1457
Торопецкий район 1362
Западнодвинский муниципальный округ 1327
Оленинский муниципальный округ 1163
Рамешковский район 1136
Кувшиновский район 1126
Весьегонский муниципальный округ 1114
Торжокский район 1103
Зубцовский район 978
Андреапольский муниципальный округ 890
Селижаровский муниципальный округ 859
Ржевский район 838
Спировский район 784
Кесовогорский район 666
Краснохолмский муниципальный округ 629
Пеновский муниципальный округ 607
Сонковский район 604
ЗАТО Озёрный 583
Кимрский район 548
Бельский район 513
Сандовский муниципальный округ 506
Фировский район 490
Молоковский район 275
Лесной муниципальный округ 271
Жарковский район 269
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области