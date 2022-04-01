Горьковская библиотека в преддверии Рождества проведет мастер-классы по изготовлению оберегов

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького в дни новогодних каникул проводит ряд мероприятий для детей и их родителей.

4 января всех желающих приглашают на мастер-класс по изготовлению рождественской игрушки. Создать красоту из самых простых вещей поможет художница Светлана Курова. Мероприятие пройдет в 13:00 в Отделе литературы на иностранных языках

В этот же день в 15:00 гостей ждет Краеведческая гостиная в Зале нотно-музыкальной литературы. Приоткрыть завесу тайн и загадок музея промышленной архитектуры под открытым небом Морозовского городка помогут краевед Дмитрий Груздков и старший научный сотрудник Тверского государственного объединённого музея Анна Носова.

5 января в преддверии Рождественских Святок Горьковка приглашает сделать куклу «ангел», которая сможет стать семейным оберегом, и поговорить о святочных традициях и обрядах на встрече в зале нотно-музыкальной литературы в 15:00.

2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. В связи с этим мероприятия подготовил Отдел литературы по искусству.

В канун Рождества гостям предлагают познакомиться с удивительным направлением народного декоративного творчества – рождественскими подвесными конструкциями из соломки.

Ведущий библиотекарь отдела Светлана Стецко расскажет о том, что символизировала солома в народных обрядах, какую волшебную силу она обретала под Рождество и почему наши предки зерно хранили в соломенной утвари. А ещё много интересных фактов о самом загадочном творении из соломки – соломенном «пауке». В завершение участников ждет увлекательный мастер-класс «Паучок идет – счастье ведет».

Событие запланировано 6 января в 15:00 в зале искусств.

Пресс-служба Правительства Тверской области