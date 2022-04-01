Новогодние представления для детей проходят в каникулы во всех ведущих учреждениях Тверской области

4 января на яркую, добрую и веселую постановку приглашает юных зрителей Тверской театр кукол. Детей ждёт встреча с известными персонажами русских народных сказок, Дедом Морозом и Снегурочкой. Представление «Новый год в Тридевятом царстве» пройдёт в 11.00, 13.30, 16.00. Посетить его можно по «Пушкинской карте».

Также в этот день новогодние представления пройдут в других ведущих учреждениях культуры Тверской области.

Музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» в 11.00 и 14.00 представят артисты Тверской академической областной филармонии. В 17.00 на сцене филармонии – традиционный проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 9». На сцене выступят солисты, ансамбли, оркестры, которые исполнят композиции российской и зарубежной эстрада.

В 11:00 и 14:00 в Тверском областном Доме народного творчества юных жителей Верхневолжья вместе с родителями приглашают на программу «Новогодние сюрпризы». Это встреча ребят со сказочными персонажами, увлекательный квест «Новый год или следствие ведут колобки», спектакль «Колобок».

В «Новогодний круиз» в 11.00 приглашает отправиться своих гостей Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка».

В Тверском государственном цирке в новогодние дни проходит цирковая программа «Бурлекс». Сегодня начало представлений в 11.00, 15.00 и 19.00.

Кимрский театр драмы и комедии в 11.00 и 14.00 представит новогодний спектакль «Главный Дед Мороз», в 18.00 – спектакль «Шутки в глухомани».

4 января в Театре юного зрителя в 11.00 покажут спектакль «Вдох- выдох», в Тверском театре драмы в 11.00 - спектакль «Сказка о семи богатырях», а в 18.30 – спектакль «Женитьба Белугина», в Вышневолоцком драмтеатре в 11.00 – спектакль «Волшебник изумрудного города», в 17.00 – спектакль «Примадонны».

Пресс-служба Правительства Тверской области