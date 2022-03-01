Для детей Тверской области в новогодние каникулы проходят спектакли и спортивные соревнования

Новогоднее настроение для маленьких жителей Тверской области продолжают дарить учреждения культуры региона. Сегодня для ребят и их родителей в муниципалитетах состоялись спектакли, представления и спортивные соревнования.

В районном Доме культуры в поселке Рамешки прошел детский спектакль «Новогодние приключения игрушек», который рассказал зрителям о жителях магазина игрушек, оживших в Новый год. После представления для ребят провели игровую дискотеку с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами.

В сказочное путешествие в первые дни нового года отправились и ребята из Старицы. Творческий коллектив районного Дома культуры подготовил для них спектакль «В снежном царстве», в котором главными героями стали любовь, дружба, волшебство и чудеса.

С необычными героями новогоднего спектакля познакомились дети, проживающие в Западнодвинском муниципальном округе – основными персонажами постановки стали поющие елки. В сказочном лесу случилось необычное происшествие – пропала новогодняя Ёлочка. На её поиски отправились сказочные персонажи, в том числе Снеговик, Дед Мороз, Бармалей, Ёлка, Зайчик и даже Злая Колючка. Они смогли найти Ёлочку и подарить ребятам настоящий новогодний праздник.

«В нашей семье существует замечательная традиция: каждый год в новогодние праздники мы с детьми ходим на представления в наш районный Дом культуры. Здесь всегда качественные постановки с большим количеством задействованных сказочных героев, хорошей музыкой, яркими декорациями и оригинальным сюжетом. Большое спасибо работникам нашего ДК, сегодня представление вновь получилось ярким и интересным, просто «космическим». Дети в восторге», – рассказала мама двоих детей Ольга Андреева.

Настоящий праздник на льду сегодня прошел в ЗАТО Озерном – на хоккейном корте возле Центра развития творчества детей и юношества имени А.В. Грибова состоялось торжественное открытие катка. Собравшиеся смогли принять участие в эстафетах с ватрушками, разнообразных конкурсах, и, конечно, покататься на коньках.

Первые дни нового года посвятили спорту и ребята из Торжка. 3 января в городе прошел хоккейный турнир, организованный городской федерацией хоккея и местным отделением клуба «Ночные волки». 26 юных спортсменов из Торжка и Кувшиново стали первооткрывателями состязания. А совсем маленькие болельщики, которые не доросли до коньков, смогли принять участие в веселых стартах, которые для них организовал Дед Мороз – водили хоровод у новогодней елки, читали стихотворения, пели и танцевали, за что получили подарки от главного новогоднего волшебника страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области