Тверская областная картинная галерея в новогодние праздники приглашает гостей и жителей Верхневолжья на выставки

Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на выставку «Умное искусство», где представлены произведения художественного стекла и хрусталя второй половины ХХ века из собрания Тверской областной картинной галереи. Галерея расположена в Тверском императорском дворце.

Небольшая по составу выставка дает широкое представление о богатых художественно-образных возможностях стекла и посвящена художникам, без которых был бы невозможен высокий авторитет российского декоративно-прикладного искусства второй половины ХХ века. В частности, в экспозиции широко представлены произведения художников Вышневолоцкого стекольного завода «Красный Май».

В Восточной башне Тверского императорского дворца открыта выставка «Во вкусе русской старины…» - фаянс, живопись и графика из собрания Тверской областной картинной галереи. Одними из наиболее представительных экспонатов являются произведения Конаковского фаянсового завода.

В экспозиции продемонстрированы разнообразие и широта применения традиционных орнаментов, позаимствованных из деревянной резьбы, вышивки, кружева, которые украшают произведения из фаянса.

Также на выставке представлены произведения знаменитой на всю Россию «кузнецовской скульптуры», то есть мелкой пластики, украшающей интерьеры домов представителей разных слоев общества.

Тверская областная картинная галерея расположена по адресу г. Тверь, ул. Советская, д.3. Справки по телефонам (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области