Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с задачами по развитию общественных пространств в Твери

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с поручениями главе города Твери Алексею Огонькову по развитию городских пространств и возможности их встраивания в федеральный веломаршрут Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 28 декабря губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой города Твери Алексеем Огоньковым. Главной темой стало развитие общественных пространств в областном центре.

«Для нас актуально создание в городе современных парковых зон. Необходимо составить перечень планируемых объектов на ближайшие три года. Развитие таких пространств должно включать в себя и развитие сопутствующей инфраструктуры: велодорожек, мест отдыха для детей и пожилых людей, площадок для занятий спортом, а также парковок и остановок общественного транспорта», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор напомнил о реализации крупного федерального проекта – строительстве на территории Тверской области веломаршрута. Москва – Санкт-Петербург. Глава региона поставил задачу – развивать городские пространства таким образом, чтобы логично встроить их в федеральный маршрут.

Предполагается, что протяжённость велодорожки в Верхневолжье составит 424,9 км. В Тверской области помимо областного центра основная трасса будет пролегать по территории, Конаковского, Калининского районов, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района и Осташковского городского округа На маршруте планируется организация велосервисов, парковок и велопрокатов, установка комфорт-станций и стоек самостоятельного ремонта велосипеда, будет обеспечена возможность посещения около 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.