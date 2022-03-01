В селе Берново Старицкого района ждут любителей зимних забав и ярких впечатлений

3 января любителей зимних забав и ярких впечатлений в 13.00 ждут в усадебном парке музея А.С Пушкина в селе Берново Старицкого района. Там пройдёт семейная развлекательная программа «Школа Дедов Морозов».

Детей и взрослых встретят Санта Клаус и Пэр-Ноэль, Корбобо и Йоулупукки, Хызыр Ильяс и фея Бефана. Возглавит праздник российский Дед Мороз. Для гостей подготовлены различные конкурсы, состязания, горячий чай и пирожные.

Экскурсионные программы с мастер-классом «Изготовление новогодней открытки с символом года» 4 и 5 января пройдут в Краснохолмском краеведческом музее. 6 января там состоится праздник «Славим Рождество Христово!».

Новый год Бельский краеведческий музей начал с открытия традиционной выставки-конкурса «Альтернативная выставка». На ней представлены елочки и елочные игрушки. Они изготовлены учащимися Бельской средней школы, а также родителями и воспитанниками городских детских садов. Посетителям музея путем голосования предстоит выбрать, какой рукотворной красавице присудить «Приз зрительских симпатий». Итоги конкурса подведут к 19 января.

Осташковский краеведческий музей в праздничные выходные дни работает ежедневно, за исключением 7 января. Музейные выставки и экспозиции открыты для посетителей с 11:00 до 18:00 по адресу: г. Осташков, ул. Печатникова, д. 4 (Троицкий собор). В выставочном зале музея (ул. Володарского, д.19) работает новогодняя выставка «Самый лучший праздник для детей», там же ежедневно в 12:00 проводится мастер-класс «Новогодний сувенир».

5 января в Музейно-литературном центре «Дом поэтов» в селе Градницы Бежецкого района в 18.00 пройдёт Рождественская встреча. Местные поэты будут читать стихи на зимнюю тематику.

Бежецкий мемориально-литературный краеведческий музей 6 января приглашает на музейный праздник для всей семьи «Новогодняя история». Дети и их родители узнают, как отмечали новогодние праздники наши далекие и близкие предки и смогут своими руками сделать новогодние игрушки.

Пресс-служба Правительства Тверской области