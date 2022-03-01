Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 267 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 178 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 244 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 435 059, в том числе за последние сутки их проведено 746.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 285 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2373 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 34 917

Конаковский район 7521

Ржев 5558

Калининский район 4487

Вышневолоцкий городской округ 3891

Торжок 3395

Кимры 2853

Кашинский городской округ 2302

Бежецкий район 2296

Бологовский район 2258

Осташковский городской округ 2078

Старицкий район 2067

Калязинский район 1956

Лихославльский район 1901

Нелидовский городской округ 1707

Максатихинский район 1451

Торопецкий район 1361

Западнодвинский муниципальный округ 1326

Оленинский муниципальный округ 1161

Рамешковский район 1133

Кувшиновский район 1124

Весьегонский муниципальный округ 1110

Торжокский район 1103

Зубцовский район 976

Андреапольский муниципальный округ 887

Селижаровский муниципальный округ 859

Ржевский район 838

Спировский район 782

Кесовогорский район 666

Краснохолмский муниципальный округ 624

Пеновский муниципальный округ 606

Сонковский район 604

ЗАТО Озёрный 581

Кимрский район 548

Бельский район 513

Сандовский муниципальный округ 506

Фировский район 490

Молоковский район 275

Лесной муниципальный округ 271

Жарковский район 269

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области