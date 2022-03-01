Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 89 267 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 178 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 244 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 435 059, в том числе за последние сутки их проведено 746.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 285 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2373 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 34 917
Конаковский район 7521
Ржев 5558
Калининский район 4487
Вышневолоцкий городской округ 3891
Торжок 3395
Кимры 2853
Кашинский городской округ 2302
Бежецкий район 2296
Бологовский район 2258
Осташковский городской округ 2078
Старицкий район 2067
Калязинский район 1956
Лихославльский район 1901
Нелидовский городской округ 1707
Максатихинский район 1451
Торопецкий район 1361
Западнодвинский муниципальный округ 1326
Оленинский муниципальный округ 1161
Рамешковский район 1133
Кувшиновский район 1124
Весьегонский муниципальный округ 1110
Торжокский район 1103
Зубцовский район 976
Андреапольский муниципальный округ 887
Селижаровский муниципальный округ 859
Ржевский район 838
Спировский район 782
Кесовогорский район 666
Краснохолмский муниципальный округ 624
Пеновский муниципальный округ 606
Сонковский район 604
ЗАТО Озёрный 581
Кимрский район 548
Бельский район 513
Сандовский муниципальный округ 506
Фировский район 490
Молоковский район 275
Лесной муниципальный округ 271
Жарковский район 269
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области