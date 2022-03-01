В учреждениях культуры Тверской области проходят новогодние представления

3 января в учреждениях культуры пройдет ряд новогодних мероприятий. В их числе концерты, спектакли, представления и цирковые программы для жителей и гостей региона любого возраста.

В Театре юного зрителя в 11.00 и 13.00 пройдет спектакль «Однажды в деревне Дедов Морозов», который отправит зрителя в сказочное путешествие по странам, их новогодним традициям и обычаям. В центре сюжета – Деды Морозы из разных уголков мира, которые живут в одной необычной северной деревушке и готовятся к празднику.

В 19.00 ТЮЗ откроет двери для желающих и проведет экскурсию по закулисью. Гости смогут заглянуть в «карман» сцены, побывают в самом большом цехе театра и увидят, где делают декорации, примерят на себя костюм сказочного героя и посмотрят на зал глазами артиста – со сцены.

Посетить детский спектакль «Золушка» в 11.00 приглашает Тверской областной академический театр драмы. Представление по мотивам книги Шарля Перро создала режиссер-постановщик Иоланта Мельникова. Она сама написала музыку, разработала необычные ходы со спецэффектами и анимацией, ввела новых сказочных героев и продумала необычные сюжетные повороты. Спектакль станет настоящим предновогодним подарком для юных зрителей и их родителей. Перед каждым показом тверичан ждёт поздравление от Деда Мороза у праздничной ёлки.

Также 3 января театр драмы покажет спектакль-комедию «№13», который начнется в 18.00. Искромётная история о несчастливом номере в гостинице Лондона – одна из самых популярных комедий последних десятилетий. В Великобритании она удостоена премии Лоуренса Оливье как лучшая комедия года.

В театре кукол в 11.00, 13.30 и 16.00 пройдет показ новогоднего представления «Новый год в Тридевятом царстве». Зрителей ждут известные персонажи русских народных сказок, которые разыграют удивительное представление, порадуют встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими забавными героями. Представление включает в себя увлекательную часть с игровыми элементами.

Труппа Тверской академической филармонии представит музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» по мотивам произведения Самуила Маршака. 3 января состоится два показа представления – в 11.00 и 14.00.

Традиционно в новогодние праздники филармония представит проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 9». На сцене выступят солисты, ансамбли, оркестры, которые исполнят композиции российской и зарубежной эстрада. Выступление можно будет посмотреть в 17:00.

На сцене Кимрского театра драмы и комедии 3 января в 11.00 и 14.00 пройдет новогодний спектакль «Новогодняя быль-небылица». Зрители узнают о том, кто придумал Новый год, как Дедушка Мороз получил свой чудесный мешок и волшебный посох, совершат много других невероятных открытий вместе с героями любимых сказок. В 18.00 будет показан музыкальный спектакль по пьесе Жана Летраза «Крошка».

Вышневолоцкий драмтеатр в новогодние праздники ставит спектакль «Снежная королева». Его можно будет посмотреть в 11.00. Затем в 17.00 будет показан спектакль «Девушка гусар».

ДК «Пролетарка» 3 января приглашает зрителей посетить представление «Новогодний круиз» в 11.00. Действие будет происходить на Северной полюсе, а главными героями станут три друга пингвина.

В Доме народного творчества будет показано новогоднее представление «Новогодние сюрпризы». В 11.00 и 14.00 детей ждёт встреча со сказочными персонажами, увлекательный квест «Новый год или следствие ведут колобки», народные игры и хороводы.

Тверской цирк приглашает зрителей на новогоднее шоу «Бурлеск». Шоу было презентовано на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где труппа завоевала главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло. Увидеть представление можно будет в 11.00 15.00 и 19.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области