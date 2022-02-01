Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны Евгения Александровича Ботикова

1 января на 95-ом году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Евгений Александрович Ботиков. Соболезнования родным и близким Евгения Александровича выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«С 1941 года, 14-летним подростком, он наравне со взрослыми трудился в колхозе, после призыва в армию внёс свой вклад в победоносное завершение Великой Отечественной войны. Его трудовой путь после демобилизации из Вооруженных Сил охватывает более 60 лет. Разделяю горечь постигшей утраты вместе с родными, близкими и коллегами Евгения Александровича. Память о достойном сыне тверской земли будет всегда жить в наших сердцах», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Евгений Александрович встретил войну в 14-летнем возрасте, работал в колхозе. Затем отучился на шофёра, в январе 1945 года начал служить в автороте 75-ой дивизии в Москве. Далее был перенаправлен в город Зубцов Тверской области, затем в Рязань, после - в Харьковскую область. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За освобождение Беларуси».

Евгений Александрович Ботиков являлся членом Совета ветеранов Пролетарского района, принимал активное участие в патриотической работе с подрастающим поколением.

Пресс-служба Правительства Тверской области