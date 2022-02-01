Губернатор Игорь Руденя поздравил с 96-летием жителя Твери, фронтовика Ашота Смбатовича Оганесова

2 января 96 лет исполнилось жителю Твери, участнику Великой Отечественной войны Ашоту Смбатовичу Оганесову. С днем рождения Ашота Смбатовича поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы прошли путь настоящего защитника Отечества, труженика и патриота, который не привык жалеть себя в служении родной стране. Ваша вера в Победу, духовная стойкость, преданность Родине – это вечный ориентир для всех нас. Низкий Вам поклон за Ваш подвиг. Пусть Вас всегда окружают любовь и уважение родных и близких Вам людей», – отметил Игорь Руденя.

Ашот Смбатович Оганесов в годы Великой Отечественной войны трудился токарем на Станкостроительном оборонном заводе в Ростове-на-Дону, обеспечивал фронт вооружением. В 1945 году стал курсантом военного училища. Затем – командиром боевого взвода 105 гвардейской воздушно-десантной дивизии. После Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности страны.

В 2020 году Ашот Смбатович вместе с Президентом России Владимиром Путиным, ветеранами Верхневолжья участвовал в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

В октябре 2020-го Игорь Руденя вручил Ашоту Смбатовичу Оганесову орден Почёта. Указы о награждении фронтовиков, проживающих в Тверской области, подписал Президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области