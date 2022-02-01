В новогодние дни жителей и гостей Тверской области ждёт разнообразная культурная программа

В период новогодних праздников для жителей и гостей Тверской области подготовлена разнообразная культурная программа. Ведущие учреждения культуры Верхневолжья представят новогодние спектакли, представления, концертные программы для представителей всех возрастов. Все мероприятия проходят при соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

2 января в Тверской академической филармонии в 11.00 и 14.00 пройдёт музыкальная сказка «Двенадцать месяцев».

На сцене Тверского театра кукол артисты покажут новогоднее представление «Здравствуй, Ёлка! Здравствуй, Новый год!», которое включает в себя новогодний спектакль «Звездные мастера» и увлекательную часть с игровыми элементами для детей. Начало представлений в 11.00, 13.30 и 16.00 часов.

Детский спектакль «Золушка» в 11.00 представит Тверской областной академический театр драмы. В 17.00 на сцене театра – спектакль «Весы».

В Театре юного зрителя в 17.00 ждут зрителей на спектакль «Москва-Петушки».

В Тверском государственном цирке в новогодние дни проходит цирковая программа «Бурлекс». Сегодня начало представлений в 12.00 и 17.00.

Новогодний спектакль «Главный Дед Мороз» подготовил в этот день для юных зрителей Кимрский театр драмы и комедии. Начало в 11.00 и 14.00. Вечером, в 18.00, в театре ждут взрослую публику на спектакль «Клинический случай» по пьесе Р. Куни.

Вышневолоцкий областной драматический театр 2 января в 11.00 представит спектакль «Снежная королева», в 17.00 – спектакль «Жениха вызывали, девочки?».

Пресс-служба Правительства Тверской области