Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 88 860 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 232 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. За последние сутки прививку сделали 28 человек. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 208 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 431 370, в том числе за последние сутки их проведено 4342.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 98 924 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2369 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 34 795

Конаковский район 7506

Ржев 5537

Калининский район 4475

Вышневолоцкий городской округ 3876

Торжок 3385

Кимры 2846

Кашинский городской округ 2294

Бежецкий район 2280

Бологовский район 2251

Осташковский городской округ 2072

Старицкий район 2057

Калязинский район 1942

Лихославльский район 1898

Нелидовский городской округ 1695

Максатихинский район 1446

Торопецкий район 1361

Западнодвинский муниципальный округ 1320

Оленинский муниципальный округ 1151



Рамешковский район 1130

Кувшиновский район 1121

Весьегонский муниципальный округ 1105

Торжокский район 1101

Зубцовский район 974

Андреапольский муниципальный округ 886

Селижаровский муниципальный округ 856

Ржевский район 833

Спировский район 778

Кесовогорский район 665

Краснохолмский муниципальный округ 619

Пеновский муниципальный округ 600

Сонковский район 599

ЗАТО Озёрный 581

Кимрский район 547

Бельский район 512

Сандовский муниципальный округ 501

Фировский район 486

Молоковский район 273

Жарковский район 267

Лесной муниципальный округ 269

Удомельский городской округ 34



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области