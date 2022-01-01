Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 88 860 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 232 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. За последние сутки прививку сделали 28 человек. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 208 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 431 370, в том числе за последние сутки их проведено 4342.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 98 924 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2369 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 34 795
Конаковский район 7506
Ржев 5537
Калининский район 4475
Вышневолоцкий городской округ 3876
Торжок 3385
Кимры 2846
Кашинский городской округ 2294
Бежецкий район 2280
Бологовский район 2251
Осташковский городской округ 2072
Старицкий район 2057
Калязинский район 1942
Лихославльский район 1898
Нелидовский городской округ 1695
Максатихинский район 1446
Торопецкий район 1361
Западнодвинский муниципальный округ 1320
Оленинский муниципальный округ 1151
Рамешковский район 1130
Кувшиновский район 1121
Весьегонский муниципальный округ 1105
Торжокский район 1101
Зубцовский район 974
Андреапольский муниципальный округ 886
Селижаровский муниципальный округ 856
Ржевский район 833
Спировский район 778
Кесовогорский район 665
Краснохолмский муниципальный округ 619
Пеновский муниципальный округ 600
Сонковский район 599
ЗАТО Озёрный 581
Кимрский район 547
Бельский район 512
Сандовский муниципальный округ 501
Фировский район 486
Молоковский район 273
Жарковский район 267
Лесной муниципальный округ 269
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области