В МФЦ Тверской области определили лучших сотрудников

В Тверской области прошел финальный этап регионального конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». Конкурс нацелен на выявление профессиональных компетенций, повышение имиджа и престижа работы в филиалах МФЦ, а также на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени ведётся системная работа над повышением качества услуг в многофункциональных центрах.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг, – считает Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан».

В филиалах МФЦ Тверской области прием граждан и выдачу документов осуществляет более 400 специалистов. Каждый специалист является «универсальным» - ориентируется в разных жизненных ситуациях заявителя, знает нюансы предоставления более чем 300 государственных и муниципальных услуг. Для повышения уровня квалификации специалисты постоянно проходят обучение, изучают большое количество нормативных документов, осваивают работу в информационных системах и программах.

Конкурс проводился в течение года среди всех специалистов МФЦ, осуществляющих прием заявителей в «окнах» обслуживания. В финальный этап конкурса прошли 10 лучших специалистов из Тверского, Торжокского, Максатихинского, Оленинского, Краснохолмского, Старицкого филиалов МФЦ.

Региональный конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ» состоял из трёх этапов. На первом этапе участники соревновались в скорости обслуживания клиентов, на втором - проходили профессиональное тестирование. По итогам двух этапов были определены три финалиста, допущены к завершающему этапу. Там им предстояло проявить свои лучшие качества в работе с клиентами: клиентоориентированность, умение выйти из непростой ситуации, стрессоустойчивость, находчивость и опыт работы.

По результатам проведения трех этапов конкурсная комиссия определила победителей конкурса. Первое место занял главный специалист Максатихинского филиала МФЦ Марина Колерова. Второе место - главный специалист Краснохолмского филиала МФЦ Ирина Громова. Третье место -

главный специалист Старицкого филиала МФЦ Ирина Стурганова.

Победитель будет представлять МФЦ Тверской области на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» в 2022 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области