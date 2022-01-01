1 января 2022 года в Тверской области стартовала Декада спорта и здоровья. Её главные задачи - пропаганда здорового образа жизни, привлечение граждан к активному отдыху на свежем воздухе.

Развитие массового спорта – в числе задач национального проекта «Демография». По мнению Губернатора Игоря Рудени, акцент должен быть cделан на максимальной доступности спорта для жителей всех возрастов.

В рамках Декады в регионе будет проведено более 185 физкультурных и спортивных мероприятий, участие в них примут более 12 тысяч человек.

Среди соревнований всероссийского уровня - Чемпионат России по универсальному бою, который пройдёт 6 и 7 января в деревне Большое Гришкино Калининского района, а также всероссийские соревнования по практической стрельбе с 6 по 10 января, местом проведения которых станет региональный тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино».

В период Декады спорта и здоровья запланировано проведение большого количества состязаний по лыжным гонкам. 6 января это межмуниципальные соревнования «Рождественская гонка» в Торопце, областные соревнования «Рождественский спринт» в Торжке, первенство области по спортивному ориентированию - лыжная гонка-спринт в деревне Столипино Зубцовского района. С 8 по 9 января в деревне Большое Гришкино Калининского района состоится первый тур Чемпионата области по лыжным гонкам.

Кроме того, в регионе организованы муниципальные зимние спортивные праздники, массовые катания на коньках.

Также в Декаду спорта включены: областной турнир по бадминтону «За здоровый образ жизни» (2 января, г. Тверь, СК «Юбилейный»), Чемпионат и первенство области по универсальному бою (2 января, г. Тверь, ФОК С. Ахмерова), межмуниципальный новогодний турнир по футболу (3-6 января, г.Кимры), первенство области по бадминтону (8-9 января, г. Тверь, СК «Юбилейный»), турниры по настольному теннису, тхеквондо (8 января, г. Тверь, ФОК С.Ахмерова) и другие соревнования.

Пресс-служба Правительства Тверской области