Игорь Руденя поздравил жителей Старицкого района с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В первый день 2022 года жители Старицкого района отмечают 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С этой знаменательной датой их поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Отмечая эту важную дату, мы отдаем долг благодарности всем, кто стойко и мужественно сражался на нашей земле. Никогда не померкнет память о подвиге воинов-освободителей, о стойкости мирных жителей, об отваге партизан и подпольщиков, о трудовых свершениях людей, восстановивших красоту и славу старицкого края и всей нашей Родины. Земной поклон фронтовикам и ветеранам Великой Отечественной войны. Вечная память павшим»,– говорится в поздравлении главы региона.

31 декабря советские войска начали операцию по

освобождению города Старица. В результате кровопролитных боёв в ночь с 31 декабря 1941 года советские войска вышли на окраины Старицы, а днём 1 января 1942 года части 247-й, 375-й и 252-й стрелковой дивизии полностью освободили город.

Пресс-служба Правительства Тверской области