Ржевский филиал Музея Победы изменит график работы в новогодние праздники

В праздничные новогодние дни Ржевский филиал Музея Победы изменит график работы. 31 декабря филиал будет открыт с 10:00 до 16:00, со 2 по 9 января – с 10:00 до 20:00. 1 января музей будет закрыт для посетителей.

Ржевский филиал Музея Победы включает в себя музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном.

Музей «Ставка Сталина» расположен в деревне Хорошево Ржевского района. Это небольшой деревянный дом, где Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны и представлена экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

Мемориальный комплекс на месте боёв в районе Ржевско-Вяземского выступа в 1942-1943 годах, ставший филиалом Музея Победы, открыт в 2020 году. В рамках экскурсионной программы посетители смогут увидеть мемориал Советскому солдату – крупнейший памятник воину Красной армии в мире и познакомиться с экспозицией в музейном павильоне. На выставке представлены фотографии, фронтовые письма, рассказы, воспоминания участников Ржевской битвы.

Стоимость входного билета в музей «Ставка Сталина» – 100 рублей, экскурсионное обслуживание для групп до 4 человек – 300 рублей, от 5 до 20 человек – 350 рублей, от 21 до 25 человек – 500 рублей. Сборная экскурсия по Ржевскому мемориалу Советскому солдату – 150 рублей. Для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет доступна оплата «Пушкинской картой».

Пресс-служба Правительства Тверской области