Традиционное новогоднее представление «Кремлевская елка» будет показано на телеканале «Карусель»

31 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится традиционное новогоднее представление. В этом году из-за распространения коронавируной инфекции спектакль пройдёт без зрителей. Но стать участниками новогодней сказки смогут ребята со всех уголков России – впервые премьеру шоу «Волшебная сказка Стеклодува» покажет детский телеканал «Карусель».

В основе сюжета представления лежит история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний и проверить свою дружбу на прочность. Волшебник Стеклодув создаёт стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, тёплых слов, и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания.

Главными героями музыкальной постановки станут дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. В представлении задействовано более ста актёров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призёры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглёров Тесленко и трёхкратные золотые призёры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло

«Благодаря телевидению «Кремлёвская ёлка» придет в каждый дом. Стать её очевидцами могут все маленькие телезрители страны со своими родными и близкими: бабушками, дедушками, папами и мамами. Нас ждёт новая сказка, в которой часть персонажей нам всем хорошо знакома, а с другими нам предстоит встретиться впервые. И если вы, будучи ребёнком, когда-то мечтали попасть на «Кремлёвскую ёлку», то в этот раз у вас есть уникальная возможность вернуться в детство и побывать в Государственном Кремлёвском дворце», –рассказала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

Трансляция новогоднего представления в Кремле начнется на телеканале «Карусель» 31 декабря в 18:00. После телевизионной трансляции на сайте канала появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.

С 1963 года Кремлёвская ёлка в Государственном Кремлёвском дворце является главным новогодним представлением. Добрая многолетняя традиция объединяет сотни тысяч детей, погружает их в чудесный мир зимней сказки в канун Нового года, и сейчас благодаря телевизионной трансляции на «Кремлёвской ёлке» смогут побывать все желающие.

Пресс-служба Правительства Тверской области