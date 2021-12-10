Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление Губернатору Игорю Рудене и всем жителям Тверской области с Новым годом и Рождеством.

«С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение заветных желаний. Пусть наступающий год станет успешным, а рядом будут родные люди и верные, надежные друзья», – говорится в поздравлении от Владимира Путина.

Главу региона и жителей Тверской области поздравили Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Валентина Терешкова и другие парламентарии.

Также поздравительные телеграммы с Новым годом и Рождеством поступили от руководителей государственных корпораций, федеральных Министерств и ведомств, служб и структур, глав субъектов страны, органов местного самоуправления, представителей общественных организаций, учреждений и предприятий Тверской области, духовенства.

Пресс-служба Правительства Тверской области