Губернатор Игорь Руденя исполнил новогодние мечты юных жителей Тверской области

30 декабря под Новый год исполнилась мечта юных жителей Ржева Вовы Щуренкова и Миланы Савельевой. Письма ребят с просьбой о новогоднем подарке были размещены на «Елке желаний», исполнить их пообещал Губернатор Игорь Руденя. Сегодня глава региона лично приехал к Вове и Милане, чтобы поздравить их с наступающими праздниками.

Игорь Руденя вручил 6-летнему Вове, пожелание которого он снял с новогодней елки 24 декабря, блочный конструктор «Лего» для сборки радиоуправляемой машинки Багги-внедорожник. Вова учится в первом классе ржевской средней школы № 9 им. В.Т. Степанченко и занимается самбо. Несмотря на нагрузку, мальчик успевает помогать маме по дому, а в свободное время конструирует из деталей ЛЕГО различные трассы для машинок и играет с соседскими мальчишками в футбол во дворе.

Семья Щуренковых – многодетная. У Вовы есть старший брат Ваня и младший – Витя. Для них Игорь Руденя также приготовил подарки.

Новогодним сюрпризом для Вани стала машинка-трансформер Хэви Армор, которой как раз не хватало в коллекции мальчика. Младшему Вите нет и двух лет, ему Губернатор подарил радиоуправляемую грузовую машину.

Мама ребят Анна Михайловна поблагодарила главу региона за внимание к детям и исполнение их желаний под Новый год.

Находясь в Ржеве, глава региона поздравил и еще одну участницу акции «Ёлка желаний» - 7-летнюю Милану Савельеву. Девочка очень любит танцевать и занимается в центре духовно-эстетического развития «Созвездие», а также изучает английский язык.

Глава региона преподнес в подарок Милане новый планшет, с помощью которого она сможет изучать иностранный язык и творчески развиваться.

В ответ на поздравление Игоря Рудени девочка подарила главе региона свой рисунок.

Всего в рамках акции «Ёлка желаний», участие в которой принял Губернатор Игорь Руденя 24 декабря этого года, было принято 38 писем от юных жителей Тверской области. Большинство подарков уже вручены ребятам, в том числе - Матвею Кузьменкову из Лихославля и Коле Крицкому из Торжка, желания которых глава региона также снял с новогодней ёлки. Мечты остальных участников акции будут исполнены в течение новогодних каникул.

Пресс-служба Правительства Тверской области