Жителей Тверской области приглашают к участию в проекте «Таланты России»

Жителей Тверской области приглашают к участию в открытом квалификационном международном проекте «Таланты России», который в сезоне 2021-2022 годов проходит под девизом «Мы выбираем жизнь».

Одна из ключевых целей проекта – приобщение граждан к здоровому образу жизни. Участниками могут стать художественные коллективы и отдельные исполнители дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители художественных объединений, самостоятельные исполнители.

Конкурс проводится по направлениям: хореография, вокал, инструментал, театр, театр моды, цирковое искусство.

Предполагается, что в Твери конкурс пройдёт во второй половине января. Заявки для участия принимаются по 17 января 2022 года включительно.

Формы заявки на участие в проекте и даты проведения мероприятий на сайте www.talentsofrussia.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области