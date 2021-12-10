Жителей Тверской области приглашают к участию в проекте «Таланты России»

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Жителей Тверской области приглашают к участию в открытом квалификационном международном проекте «Таланты России», который в сезоне 2021-2022 годов проходит под девизом «Мы выбираем жизнь».
Одна из ключевых целей проекта – приобщение граждан к здоровому образу жизни. Участниками могут стать художественные коллективы и отдельные исполнители дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители художественных объединений, самостоятельные исполнители.
Конкурс проводится по направлениям: хореография, вокал, инструментал, театр, театр моды, цирковое искусство.
Предполагается, что в Твери конкурс пройдёт во второй половине января. Заявки для участия принимаются по 17 января 2022 года включительно.
Формы заявки на участие в проекте и даты проведения мероприятий на сайте www.talentsofrussia.ru.
Пресс-служба Правительства Тверской области