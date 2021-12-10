В Тверской области назвали победителей премии имени Андрея Дементьева 2021 года

Победителей премии имени Андрея Дементьева 2021 года назвали 29 декабря на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени. Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева учреждена региональным Правительством. Она вручается ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

Победители определены в двух номинациях – «Молодой поэт» и «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества».

В этом году в номинации «Молодой поэт» поощряется студентка филологического факультета Тверского государственного университета Наталья Жигунова. Высокую оценку получила лирика автора.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премии удостоена директор Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Мельникова за проект «Мой гений веки пролетит…». Тамара Мельникова организовала цикл культурно-просветительских образовательных программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию поэтического творчества.

В 2020 году победителями I Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева стали: в номинации «Молодой поэт» – липецкий учитель истории, автор сборника стихотворений «В туманах окраин» Александр Лошкарев, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» – поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии.



Пресс-служба Правительства Тверской области