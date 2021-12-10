Губернатор Игорь Руденя поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством представителей старшего поколения, проживающих в Тверском геронтологическом центре

30 декабря Губернатор Игорь Руденя посетил Тверской геронтологический центр, где поздравил пенсионеров и ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Очень рад нашей встрече, – поприветствовал людей пожилого возраста Игорь Руденя за чашкой чая. – Уже сложилась хорошая традиция общения с вами перед Новым Годом и Рождеством. И это очень важно, потому что мы можем обсудить актуальные вопросы, планы, выслушать пожелания и советы от старшего поколения. Многое произошло в этом году. Так, мы приняли решение о ежемесячной выплате детям войны, которой раньше не было. Это поколение прошло самые непростые времена, занималось восстановлением страны».

Губернатор подчеркнул особую роль старшего поколения в воспитании молодежи, сохранении традиционных ценностей, популяризации человека труда. И это, считает Игорь Руденя, приносит свои результаты. В качестве примера глава региона назвал активность молодежи в волонтерском движении.

Игорь Руденя поделился с ветеранами и пенсионерами планами по развитию области. Это масштабная газификация, включая территории, где ранее газа не было, ввод новых котельных, продолжение модернизации сферы ЖКХ.В практическую плоскость выходят планы по строительству Западного моста в Твери, Северного обхода города и других объектов.

«Еще одна важная задача – воспитывать трудовые кадры: врачей, учителей, рабочих, строителей, специалистов IT технологий. Эту и другие задачи можно решать, только опираясь на опыт старшего поколения», – акцентировал Губернатор.

Примером для молодежи, всех жителей области и страны является участница Великой Отечественной войны Галина Михайловна Макеева, проживающая в геронтологическом центре.

«Спасибо, что не забываете нас», – обратилась Галина Михайловна к Губернатору.

Ветеран вспомнила о фронтовых годах.

«Я участвовала в битве под Москвой. Мы, девчонки и мальчишки защищали Родину: рыли окопы, траншеи, таскали мешки с цементом, тушили бомбы. Затем я служила в 350-м артиллерийском дивизионе Особой Московской Армии, которая прошла от Москвы до Восточной Пруссии. Была разведчиком», – поделилась Галина Михайловна.

За мужество и отвагу Галина Михайловна удостоена ордена Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», знака «Почетный ветеран», награждена знаком Губернатора «Во благо земли Тверской». В общей сложности у ветерана 25 наград.

Всего в Тверском геронтологическом центре проживает 170 человек.

«С пожилыми людьми занимаются психологи, есть досуговые занятия, мы выезжаем в школы, организуем чтения и конкурсы, – рассказала о жизни центра директор Анна Быкова. – Волонтеры по видеосвязи проводят концерты, поздравляют наших бабушек и дедушек с праздниками. Очень благодарны за внимание Губернатора к проживающим здесь пожилым людям. Они всегда ждут Игоря Михайловича в гости перед Новым Годом».

Всего в системе социальной защиты населения Тверской области действует 40 стационарных организаций, насчитывающих более 4 тыс. мест.

Принято решение о строительстве в городе Бежецке первого в регионе дома-интерната нового типа, где будет создана комфортная, домашняя обстановка для людей старшего поколения и инвалидов. Это учреждение станет эталонным для дальнейшего развития геронтологической службы в Тверской области.

В регионе действует комплекс мер поддержки жителей старшего поколения. Это обслуживание на дому, «социальный автомобиль», пункт проката средств социально-бытовой адаптации, мобильная библиотека. С 2016 года успешно работает «Университет третьего возраста» для повышения правовой, компьютерной и финансовой грамотности пожилых.



Пресс-служба Правительства Тверской области