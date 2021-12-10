Природные парки «Заборские Острова» и «Остров Новосоловецкий» появились в Тверской области

На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, утверждены новые природные парки Верхневолжья – «Заборские острова» в Конаковском районе и

«Остров Новосоловецкий» в Пеновском муниципальном округе.

На Заборских Островах будут развивать рекреационный туризм для семей с детьми, создавать экологические тропы, глэмпинги и другие туристические объекты.

Остров Новосоловецкий перспективен для развития паломнического туризма – здесь находился монастырь Новосоловецкая пустынь.

В природных парках определяют две зоны – функциональную и рекреационную. В функциональной зоне парка действует режим охраны. Он подразумевает запреты на строительство объектов, рубки леса, стоянки и проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и другие ограничения. При этом здесь возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов.

В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок.

Первыми статус природного парка в Верхневолжье получили «Острова Спировские» в Калязинском районе в 2021 году.



Пресс-служба Правительства Тверской области