Музыкальные инструменты закуплены для детских школ искусств Тверской области в рамках регионального проекта «Культурная среда»

В Тверской области в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» проведен ремонт и закуплены инструменты для детских школ искусств. Средства были выделены из областного и федерального бюджетов.

Губернатор Игорь Руденя считает модернизацию и оснащение детских школ искусств одним из условий комплексного развития территории Тверской области, создания равных возможностей для получения детьми качественного дополнительного образования.

В детской школе искусств № 2 имени Народного артиста РСФСР А.Г. Розума в Ржеве проведен капитальный ремонт 22 учебных классов, в Старицкой детской школе искусств завершен капитальный ремонт полов, стен, потолков, отопления, водопровода, канализации, пожарной сигнализации, установлены двери, проведены электромонтажные работы.

Кроме того, в рамках регионального проекта закуплены инструменты и новое оборудование для детской школы искусств им. С.А. Кусевицкого в Вышнем Волочке, детской школы искусств имени И.К. Архиповой в Осташкове, детской музыкальной школы русского инструментального искусства в Бежецке и Торопецкой детской школе искусств.

Приобретены рояли, баяны, аккордеоны, домры, балалайки, флейты, ксилофоны, гитары, скрипки, барабаны, тарелки, трещотки и комплектующие к музыкальным инструментам. Обновлено звуковое и световое оборудование, закуплены интерактивные комплекты, проекторы, ноутбуки, экраны, хоровые станки, мольберты, банкетки для фортепиано, пюпитры для нот, кресла для зрительного зала, мебель и учебные материалы.

Пресс-служба Правительства Тверской области