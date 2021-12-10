Губернатор Игорь Руденя поручил расширить комплекс мер для повышения безопасности на дорогах Тверской области

29 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Тверской области. Рассмотрена ситуация на дорогах Тверской области по итогам 11 месяцев 2021 годаи обозначены приоритеты на 2022-й.

Игорь Руденя отметил – несмотря на динамику сокращения в регионе количества дорожно-транспортных происшествий следует принять дополнительные меры для улучшения ситуации на дорогах.

«Президент Владимир Путин поставил задачи по снижению аварий на дорогах страны. В Тверской области внимание необходимо уделить территории тверской агломерации, региональной сети дорог, а также участкам федеральных трасс, проходящим по региону. Особенно важно усилить мероприятия на потенциально опасных участках», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона указал на необходимость установки на наиболее аварийных отрезках дорог передвижных комплексов автоматического контроля за транспортным потоком, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, нужно обеспечить устройство шумовых разделительных полос, регулируемых пешеходных переходов.

В 2022 году в Тверской области планируется обустроить более 6800 погонных метров перильных и пешеходных ограждений, установить порядка 11 тыс. дорожных знаков, свыше 120 светофоров и 200 искусственных неровностей. Предусмотрено устройство электроосвещения на 29 км дорог.

Глава региона поручил ответственным региональным ведомствам совместно с ГИБДД сформировать расширенный комплекс мер, направленных на повышение уровня безопасности на дорогах области.

На заседании также обсуждалось предупреждение детского травматизма на дорогах. В образовательных организациях регулярно проводятся акции: «Юный велосипедист»,

«Письмо водителю», «Шагающий автобус», конкурс рисунков на асфальте «Дорожный знак», классные часы, инструктажи педагогов и другие мероприятия. Создано более 3000 отрядов юных инспекторов движения, которые проводят занятия со школьниками младших классов по правилам поведения на дороге.

В Тверской области действует региональный Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе Тверского колледжа транспорта и сервиса. Он создан для формирования у школьников культуры поведения на дорогах. Центр оснащен передвижной лабораторией и другими ресурсами для обучения и практических занятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области