29 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Антинаркотической комиссии Тверской области. Рассмотрены вопросы профилактики наркомании среди молодёжи, а также меры по пресечению на территории тверского региона преступлений в сфере незаконного оборота запрещённых веществ.

На заседании были представлены итоги мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся школ и колледжей Тверской области. В том числе через проведение медосмотров и социально-психологического тестирования.

Глава региона подчеркнул: важно, как можно раньше не только выявить риски, но и оказывать молодым людям помощь –вовлекать в общественную и трудовую деятельность, культурную и спортивную жизнь.

В работе по раннему выявлению рисков, по словам Игоря Рудени, необходимо использовать системный и комплексный подход с участием педагогов, врачей, родителей, сотрудников правоохранительных органов, представителей общественных и волонтёрских организаций, лидеров общественного мнения.

Глава региона поручил проработать вопрос о проведении в школах региона ежемесячных уроков по антинаркотической тематике.

Также на заседании подвели итоги проведения в Тверской области межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Она проходила в регионе в два этапа - с 2 по 6 августа и с 20 по 24 сентября. К проведению операции ежесуточно привлекалось свыше 290 сотрудников различных ведомств. В 2022 году оперативно-профилактическая операция также будет проведена в тверском регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области