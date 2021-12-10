Игорь Руденя обозначил ключевые задачи по обеспечению безопасности на территории Верхневолжьяв праздничные дни

Обеспечение комплексной безопасности на территории Тверской области во время предстоящих новогодних и рождественских праздников стало главной темой селекторного совещания, которое Губернатор Игорь Руденя провел29 декабря с главами муниципалитетов.

Игорь Руденя подчеркнул: ключевая задача органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, экстренных служб и энергетиков – обеспечить эффективную, слаженную работу, чтобы продолжительные праздничные и выходные дней прошёл без серьёзных происшествий.

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в районах пройдут праздничные мероприятия, в рождественскую ночь службы состоятся в 183 храмах. Обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь будут порядка 600 сотрудников органов внутренних дел, представителей Росгвардии, народных дружин, представителей казачества, в Рождество – свыше 400 человек.

Игорь Руденя отметил – под особым контролем будет находиться вопрос бесперебойной и надежной работы всех систем жизнеобеспечения в праздничные дни. На территории Тверской области должна своевременно проводиться расчистка и противогололёдная обработка дорог, организована стабильная работа общественного транспорта, систем теплоснабжения и электроэнергетики.

Губернатор поручил главам муниципалитетов совместно с руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний обеспечить дежурство достаточного количества ремонтных бригад в каждом муниципалитете. В случае возникновения технологических нарушений на сетях должны соблюдаться нормативные сроки восстановления тепло-, водо- и электроснабжения.

Важное направление работы – бесперебойная работа медицинских служб и учреждений здравоохранения. Будут организованы дежурства специалистов во всех центральных районных больницах Верхневолжья, местах массового скопления граждан и проведения праздничных мероприятий.

Губернатор поручил внести изменения в график работы вакцинальных пунктов, чтобы жители региона могли ежедневно и без выходных сделать прививку. Уточнить информацию о работе вакцинальных пунктов можно по телефону 122.

Кроме того, в рамках подготовки к длительным новогодним выходным сотрудники МЧС России по Тверской области проводят рейды, в рамках которых проверяют исправность пожарных извещателей в домах многодетных семей, состояние проездов и противопожарного водоснабжения в населенных пунктах.

Игорь Руденя также подчеркнул, что под особый контроль будут взяты вопросы профилактики несчастных случаев с детьми, прежде всего, из семей социального риска. Для этого необходимо провести обходы и работу с родителями, чтобы дети не оставались без присмотра. В случае если есть угроза их безопасности, необходимо оперативно принять меры, подчеркнул глава региона.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99;

телефон доверия УФСБ России по Тверской области 8 (4822) 777-441;

телефон доверия УМВД 8 (4822) 32-95-52;

Управление МВД России по Тверской области 8 (4822) 32-94-06;

Управление МВД России по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10 или 02;

Центральный отдел полиции 8 (4822) 34-20-84 или 02;

Заволжский отдел полиции 8(4822) 77-28-00 или 02;

Московский отдел полиции 8(4822) 77-27-61 или 02;

Пролетарский район входит в территорию оперативного обслуживания УМВД России по городу Твери.



Пресс-служба Правительства Тверской области