В Тверской области Кимрский филиал МФЦ переехал в новое современное здание

29 декабря Кимрский филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг переехал в новое здание. Эта работа была проведена в соответствии с поручением Губернатора Игоря Рудени, которое было дано главой региона во время одной из рабочих поездок в муниципалитет.

Для размещения Кимрского филиала МФЦ было подобрано и отремонтировано новое здание с соблюдением всех стандартов и норм. Территория возле филиала благоустроена, организовано парковочное пространство, в том числе учтены потребности маломобильных групп населения. Новый филиал полностью соответствует единому бренду «Мои документы». Теперь он расположен по адресу: г. Кимры, ул. Луначарского, д. 22а.

Отныне жители и гости Кимрского района и города Кимры могут получать государственные и муниципальные услуги в комфортных условиях. Количество «окон» обслуживания здесь увеличено до 13 единиц. Кроме того, в здании Кимрского филиала МФЦ размещены 3 «окна» приема Центра занятости населения, кабинет центра поддержки предпринимательства Тверской области «Мой бизнес». Также создан учебный класс, где будут проходить обучение сотрудники Кимрского филиала и близлежащих районов области.

Новый Кимрский филиал работает без перерыва на обед по следующему графику: понедельник, вторник, пятница - с 8:00 до 19:00; среда - с 8:00 до 20:00; четверг - с 9:00 до 18:00;суббота с 9:00 до 14:00;воскресенье - выходной день.

В рамках концепции развития сети МФЦ Тверской области, которая реализуется по поручению Губернатора Тверской области, в 2021 году открыто 7 новых филиалов в городах Белый и Красный Холм, поселках Молоково, Пено, Сонково и Фирово, селе Лесное. Начали функционировать дополнительные филиалы в городах Вышний Волочек и Торжок. Отремонтированы помещения филиала № 1 в Твери. В Торопецком филиале проведен капитальный ремонт. Все филиалы оснащены новой мебелью и оборудованием, соответствуют единому бренду «Мои документы».



Пресс-служба Правительства Тверской области