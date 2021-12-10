В новогодние праздники Тверская филармония приглашает гостей на музыкальную сказку

Тверская филармония приглашает гостей и жителей областной столицы на новогодние музыкальные представления.

Для детей и взрослых будет показана сказка «Двенадцать месяцев», которая пройдет на сцене филармонии со 2 по 6 января в 11:00 и 14:00, 7 января в14:00 и 8 января в 11:00. Музыка к представлению записана Губернаторским камерным оркестром «Российская камерата». Режиссёром-постановщиком выступила Заслуженная артистка России Галина Петрова.Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».

Традиционно в новогодние праздники филармония представит проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 9». На сцене выступят солисты, ансамбли, оркестры, которые исполнят композиции российской и зарубежной эстрада. Выступление можно будет посмотреть 29 декабря в 18:30 или с 3 по 8 января в 17:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области