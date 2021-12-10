Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Анну Ивановну Егорову

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29 декабря столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, жительница села Марьино Торжокского района Анна Ивановна Егорова. С юбилеем Анну Ивановну по телефону поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Вы родились на торопецкой земле, которой посвятили всю свою жизнь, разделив с земляками тяготы военного времени, радость Великой Победы, мирного труда на благо Отечества. Ваше поколение – это настоящие герои, которыми гордится наша страна. В честь праздника желаю Вам мира и добра, здоровья на долгие годы», – отметил Игорь Руденя.
С 1939 года Анна Ивановна работала в Торопецком отделении связи почтальоном, свою работу не прекращала даже во время Великой Отечественной войны.
Анна Ивановна имеет множество медалей, в том числе медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль Жукова, а также юбилейные медали.
Анна Егорова воспитала 4 детей, 8 внуков и 11 правнуков.
Пресс-служба Правительства Тверской области