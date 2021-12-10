Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Анну Ивановну Егорову

29 декабря столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, жительница села Марьино Торжокского района Анна Ивановна Егорова. С юбилеем Анну Ивановну по телефону поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы родились на торопецкой земле, которой посвятили всю свою жизнь, разделив с земляками тяготы военного времени, радость Великой Победы, мирного труда на благо Отечества. Ваше поколение – это настоящие герои, которыми гордится наша страна. В честь праздника желаю Вам мира и добра, здоровья на долгие годы», – отметил Игорь Руденя.

С 1939 года Анна Ивановна работала в Торопецком отделении связи почтальоном, свою работу не прекращала даже во время Великой Отечественной войны.

Анна Ивановна имеет множество медалей, в том числе медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль Жукова, а также юбилейные медали.

Анна Егорова воспитала 4 детей, 8 внуков и 11 правнуков.

Пресс-служба Правительства Тверской области