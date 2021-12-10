На заседании оперативного штаба в Правительстве Тверской области обсудили график работы учреждений здравоохранения в праздничные дни

Режим работы учреждений здравоохранения был рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – в новогодние праздники необходимо обеспечить высокую готовность системы здравоохранения к оказанию помощи пациентам с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

Особый акцент был сделан на обеспечении медицинской помощи жителям региона с подозрением на коронавирусную инфекцию. Центры амбулаторной помощи, где принимают таких пациентов, будут работать 3,4,5,6,8 и 9 января с 8:00 до 20:00. 31 декабря, 1, 2 и 7 января в учреждениях выходной.

Центры амбулаторной помощи открыты по поручению главы региона. Сюда следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания. Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса.

ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру Центра.

Для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе развернуто более 1900 инфекционных коек.

В настоящее время в Тверской области прививку против коронавирусной инфекции сделали 601 112 жителей. Свыше 222 тысяч сделавших прививку – представители старшего поколения.

Всего в Тверской области действует 127 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад.

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных вакцинальных кабинетах вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться на прививку жителям как Твери, так и районов области по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области