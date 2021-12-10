40 юных биологов из районов Тверской области приняли участие в образовательной программе Центра «Орион»

В региональном центре выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи Тверской области «Орион» завершилась профильная образовательная программа по биологии. Участие в ней приняли 40 школьников из Твери, Вышневолоцкого городского округа, Бологое, Ржева, Лихославля, Торжка и Удомли.

Центр «Орион» был открыт в Вышневолоцком городском округе в декабре текущего года. Он создан в рамках национального проекта «Образование». Это площадка интеллектуальных, творческих и спортивных событий, образовательных и научно-просветительских мероприятий для выявления и развития талантов подрастающего поколения Верхневолжья.

В регионе поддержка творческого и профессионального потенциала молодежи, содействие в реализации талантов молодого поколения – одна из задач молодежной политики региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

Образовательная программа «Олимпиадная биология» была направлена на работу с учениками 8-9 классов, проявившими способности в изучении биологии и экологии. В следующем году они будут стараться попасть на региональный и всероссийский этапы Всероссийской Олимпиады школьников по биологии.

На программе с ребятами работали кандидат биологических наук, куратор направления «Наука» Надежда Медведева и победитель регионального этапа конкурса «Учитель года- 2021», педагог средней школы № 46, зоолог Екатерина Христенко.

Помимо образовательной части для участников программы были проведены интеллектуальные квесты, мастер – классы по самопрезентации и декоративно-прикладному искусству.

Пресс-служба Правительства Тверской области