40 юных биологов из районов Тверской области приняли участие в образовательной программе Центра «Орион»

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В региональном центре выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи Тверской области «Орион» завершилась профильная образовательная программа по биологии. Участие в ней приняли 40 школьников из Твери, Вышневолоцкого городского округа, Бологое, Ржева, Лихославля, Торжка и Удомли.
Центр «Орион» был открыт в Вышневолоцком городском округе в декабре текущего года. Он создан в рамках национального проекта «Образование». Это площадка интеллектуальных, творческих и спортивных событий, образовательных и научно-просветительских мероприятий для выявления и развития талантов подрастающего поколения Верхневолжья.
В регионе поддержка творческого и профессионального потенциала молодежи, содействие в реализации талантов молодого поколения – одна из задач молодежной политики региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.
Образовательная программа «Олимпиадная биология» была направлена на работу с учениками 8-9 классов, проявившими способности в изучении биологии и экологии. В следующем году они будут стараться попасть на региональный и всероссийский этапы Всероссийской Олимпиады школьников по биологии.
На программе с ребятами работали кандидат биологических наук, куратор направления «Наука» Надежда Медведева и победитель регионального этапа конкурса «Учитель года- 2021», педагог средней школы № 46, зоолог Екатерина Христенко.
Помимо образовательной части для участников программы были проведены интеллектуальные квесты, мастер – классы по самопрезентации и декоративно-прикладному искусству.
Пресс-служба Правительства Тверской области