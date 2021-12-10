В Верхневолжье вновь определят «Человека года»

Общественная палата Тверской области совместно с Советом муниципальных образований объявила о начале приема заявок на региональный конкурс «Человек года» и «Лучший социальный проект года» 2021-го. Подать заявки на участие можно с 10 января по 10 февраля 2022 года.

«Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми и неравнодушными людьми, которых отличают созидательный труд, активная жизненная позиция, ответственность за судьбу своего края и всей нашей страны. Достижения лауреатов и победителей конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года» являются примером деятельного участия в развитии региона, служат сохранению исторической памяти нашего народа, духовного и культурного наследия региона, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Почётное звание «Человек года» будет присуждаться за личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности, социальной или общественной работе.

Награда «Лучший социальный проект года» вручат за реализацию социальных проектов и инициатив в развитии институтов гражданского общества, экологии и охране окружающей среды, благоустройстве территорий, в сферах социальной поддержки граждан, популяризации культуры, пропаганды здорового образа жизни, а также в развитии благотворительности и волонтерства.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно на официальном сайте Общественной палаты Тверской области www.optver.ru в разделе Конкурс «Человек года», «Лучший социальный проект года» в Тверской области.

По итогам 2020 года почётное звание «Человек года» было присуждено трем жителям Верхневолжья: в номинации «За личные заслуги в общественной деятельности» – Светлане Никифоровой за проект «Старость на здоровье», в номинации «За личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности» – Андрею Ковалеву за проект «Апробация и внедрение стандартов нового поколения», в номинации «За личные заслуги и достижения в социальном служении» – Екатерине Самсоновой за проект «Внедрение новых технологий помощи семьям с ментальными нарушениями»

Лучшими социальными проектами в прошедшем году были признаны: в номинации «Охрана окружающей среды, экологии и защита животных» проект Сергея Пажетнова «Спасение и реабилитация медвежат-сирот бурого медведя», в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи» проект Сергея Сергеева «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт», в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи» проект Вадима Макарова «Историко-поисковая экспедиция «Калининский фронт», в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи» проект Андрея Киселева «Проект «Строительство и благоустройство мемориала воинам-афганцам и участникам локальных конфликтов», в номинации «Социальная поддержка граждан, защита прав и свобод человека и гражданина» проект Дмитрия Хилькевича и Михаила Окорокова «Начнибизнес69», в номинации «Социальная поддержка граждан, защита прав и свобод человека и гражданина» проект Марины Леонович «Забота», а также в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодёжи» проект Межпоселенческой библиотеки и Детской школы искусств, Лихославльского районного литературного объединения «Черёмушка» «Книга памяти лихославльцев».

Пресс-служба Правительства Тверской области